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Финальный день регистрации на главное событие года в сфере недвижимости

Сегодня, 2 апреля, в 19:00 завершается регистрация на главное событие года в сфере недвижимости — Всероссийский жилищный конгресс (7–11 апреля, Сириус).

Участники конгресса смогут:

  • Получить инсайды рынка недвижимости от девелоперов и риелторов
  • Обменяться опытом с профессионалами отрасли
  • Узнать о новых трендах и перспективах развития рынка
  • Встретиться с лидерами рынка недвижимости

Осталось мало мест — сегодня последняя возможность попасть на масштабное мероприятие в сфере недвижимости.

Регистрация по ссылке.

Для тех, кто не успевает приехать лично, есть возможность посетить Конгресс удаленно — пакет №9 позволяет присутствовать онлайн на секциях по популярным темам. Приобрести пакет ONLINE (№9) можно до 3 апреля 19:00 по мск. Подробности и условия по ссылке.

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