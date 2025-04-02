Прокуратура добилась предоставления жилья для 20 сирот в Северском районе Кубани

Прокуратура в Краснодарском крае добилась от властей Северского райреа предоставления 20 сиротам благоустроенных квартир. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот сотрудники прокуратуры выявили, что районная администрация длительное время не осваивала субвенции в размере более 110 млн руб., предназначенные для приобретения благоустроенных квартир для детей-сирот. При этом в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями во внеочередном порядке, были включены 20 сирот.

В связи с этим прокуратура внесла главе местной администрации представление, на которое власти отреагировали. В итоге все 20 сирот получили ключи от квартир в новом доме.

Михаил Волкодав