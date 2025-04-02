Бывший полицейский в Сочи обвиняется во взяточничестве

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, фигурантом стал 27-летний экс-оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемый предложил местному предпринимателю, занимающемуся продажей табачной продукции, передать ему 160 тыс. руб. за непривлечение к ответственности и дальнейшее покровительство. Помимо разового платежа, он требовал 50 тыс. руб. ежемесячно за предупреждение о проверках и обеспечение беспрепятственной работы.

Предприниматель передал полицейскому оговоренную сумму, но впоследствии обратился в правоохранительные органы. При передаче очередного транша оперативника задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает сбор доказательной базы.

Вячеслав Рыжков