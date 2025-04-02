Жительница Севастополя обманула шестерых знакомых на 9,8 млн рублей

Прокуратура Севастополя передала в суд уголовное дело 36-летней местной жительницы, которая за пять лет обманула шестерых знакомых на сумму свыше 9,8 млн руб., предлагая фиктивные юридические и посреднические услуги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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По версии следствия, с февраля 2019 по февраль 2024 года обвиняемая убеждала своих знакомых передавать ей крупные денежные суммы под предлогом оказания юридических услуг, помощи в решении различных вопросов или в качестве займа, а затем присваивала эти средства.

Одному из потерпевших, давнему другу семьи, мошенница пообещала помочь с перерасчетом пенсии и получением единовременной выплаты в 186 млн руб. за его работу боцманом на торговом рыболовецком судне СССР в Иране и странах Ближнего Востока в 1977–1978 годах. Кроме того, женщина обещала содействие в оплате коммунальных услуг и присвоении неких титулов его адресу.

Другому пожилому человеку обвиняемая сообщила, что проводит расследование попытки ограбления инкассаторов и должна оплачивать штрафстоянку для автомобиля инкассации. Под этим предлогом она в течение полугода занимала у него деньги.

Остальным пострадавшим обвиняемая предлагала помощь в оформлении права собственности на недвижимость и получении разрешения на строительство на территории объекта культурного наследия «Могильник Усть-Бельбекский (Бельбек-4)».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.

Алина Зорина