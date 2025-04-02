В Краснодаре временно изменится движение нескольких трамваев

Завтра, 3 апреля, в Краснодаре будет временно изменено движение нескольких трамвайных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Трамвай №2 отправится от улицы Индустриальной в 22:23, а от улицы Декабристов — в 21:39. В 21:59 от конечной остановки «Улица Декабристов» отправится последний рейс, который проследует по улицам Коммунаров и Гоголя до железнодорожного вокзала Краснодар-1.

Трамвайный маршрут №4 поедет от улицы Индустриальной в 22:19, а из Комсомольского микрорайона — в 21:18. После 21:45 он проследует по обычному маршруту от Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка, а затем по улицам Коммунаров и Колхозной до остановки «Улица имени 40-летия Победы».

Временные изменения введены из-за ремонта трамвайных путей на ул. Коммунаров.

Алина Зорина