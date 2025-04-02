1,5 тысячи курян остались без света из-за атак ВСУ на энергообъекты

Ночью 2 апреля ВСУ дважды атаковали энергообъекты в Курском районе Курской области. Из-за этого без света остались 1,5 тыс. «бытовых потребителей». Об этом сообщили в Минобороны.

В 2:11 БПЛА атаковал подстанцию мощностью 100 кВ в районе села Клюква, которая относится к филиалу ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Из-за этого произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более чем 1,2 тыс. местных жителей.

Еще свыше 300 жителей Курского района остались без света из-за обстрела другого энергообъекта «Курскэнерго» в 3:14. Атака привела к обрыву провода в пролетах опор высоковольтной линии мощностью 6 кВ.

18 марта Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на мораторий 19 марта, после телефонного разговора с американским коллегой. Накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил господину Путину о соблюдении моратория российской стороной. Россия передала США список атакованных Украиной энергообъектов.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова