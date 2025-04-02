В Сочи застройщик получил 5,5 лет за двойную продажу квартиры

Центральный районный суд Сочи вынес приговор застройщику за мошенничество в особо крупном размере. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в октябре 2018 года фигурант, будучи застройщиком многоквартирного дома в Адлерском районе, заключил договор о продаже квартиры в строящемся здании за 1,8 млн руб. Спустя месяц он повторно реализовал то же жилье другому покупателю уже за 4,15 млн руб., учитывая газификацию объекта. Полученные средства подсудимый использовал по собственному усмотрению.

На суде застройщик полностью признал вину, пояснив, что деньги требовались ему для строительства и последующей легализации возводимого объекта.

Суд приговорил обвиняемого к 5,5 годам колонии общего режима. Также был полностью удовлетворен иск потерпевшей — с осужденного взыскан материальный ущерб в размере 4,15 млн руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина