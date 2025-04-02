Краснодарский край нарастил засеянные отечественными семенами площади до 47%

Краснодарский край остается одним из ведущих регионов России в сфере селекции и семеноводства. В 2025 году местные аграрии полностью перешли на отечественные семена пшеницы и ячменя, обеспечив ими 100% посевных площадей, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным краевого министерства сельского хозяйства, в текущем году увеличена доля семян российской селекции в посевах подсолнечника до 48,7%, кукурузы — до 47%, сахарной свеклы — до 10%. В 2024 году эти показатели находились в диапазоне 35–45%.

Использование местных сортов позволило повысить урожайность. Селекция, адаптированная к климатическим условиям юга России, обеспечивает устойчивость к засухе и жаре.

Как отметил полномочный представитель губернатора по взаимодействию с КФХ Вячеслав Легкодух, еще 10 лет назад средняя урожайность составляла 50 ц/га, а сегодня некоторые хозяйства собирают более 100 ц/га. Рост во многом обусловлен переходом на отечественный семенной материал. В прошлом году рекордный урожай обеспечила не зарубежная селекция, а местная озимая пшеница Кубани.

Вячеслав Рыжков