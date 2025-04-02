АО «Кропоткингоргаз» показало убыток за 2024 год в размере 1,9 млн рублей

Выручка акционерного общества «Кропоткингоргаз» за прошлый год составила 18,7 млн руб., что на 3,9 млн руб. больше, чем за 2023 год (в 2023 году — 14,8 млн руб.). При этом, убыток организации в 2024 году составил 1,9 млн руб. (в 2023 году — 2,8 млн руб.). Такие данные опубликованы в годовой бухгалтерской отчетности АО «Кропоткингоргаз».

Согласно сведениям из системы Rusprofile, АО «Кропоткингоргаз» является дочерней компанией АО «Газпром газораспределение Краснодар». Зарегистрировано общество в 1994 году в городе Кропоткин Кавказского района Краснодарского края, уставный капитал — 14,6 тыс. руб., руководитель — Владимир Агафонов. Основном видом деятельности компании является «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Сообщается также, что служба газового хозяйства «Кропоткингоргаз» обслуживает местные инженерные сети, предупреждает аварии и ликвидирует их последствия. По сообщению АО «Газпром газораспределение Краснодар», в 2024 году просроченная дебиторская задолженность потребителей Краснодарского края за газ сократилась на 21%.

От жителей Краснодарского края в рамках социального проекта по догазификации было принято более 103 тыс. заявок, 98 тыс. из них переведены в договоры. Более 48 тыс. домовладений подключены к газовым сетям. По словам генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадия Нараева, потенциал догазификации в некоммерческих садоводческих товариществах края составляет 39 тыс. домовладений. «На сегодня от жителей СНТ принято почти три тысячи заявок, заключено около полутора тысяч договоров. Остальные заявки находятся в работе»,— отметил господин Нараев.

Дмитрий Михеенко