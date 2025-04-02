Из орловских магазинов «Светофора» изъяли 6,3 тысячи кг продуктов с нарушениями

Специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с 20 февраля по 17 марта проверили 11 магазинов сети «Светофор» в Орле и районах области. По результатам контрольных мероприятий из торговых точек изъяли 6,3 тыс. несоответствующей требованиям продукции животного происхождения и 1,3 тыс. штук куриных яиц с истекшим сроком годности. ООО «Торгсервис 71» выдано предписание об утилизации этих товаров. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уточняется, что во всех 11 магазинах установлены грубые нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства, федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В частности, выявлены «многочисленные факты» просрочки продуктов, отсутствия маркировок на них и сопроводительных ветеринарных документов. Также в ряде случаев был нарушен температурный режим хранения.

Кроме того, в рамках проверки инспекторы Россельхознадзора отобрали 35 образцов продуктов и направили в подведомственную Орловскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Исследования установили несоответствие по показателям качества и безопасности в 17 пробах молочной и мясной продукции. В них обнаружили антибиотики, факты использования растительных масел и жиров на растительной основе без соответствующего указания на упаковке и так далее.

В отношении ООО «Торгсервис 71» составили три протокола об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил, максимальная санкция для юрлиц — приостановка деятельности на 60 суток), ч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований техрегламентов, до 600 тыс. руб. штрафа для юрлиц).

В конце марта стало известно, что в 2023–2024 годах в магазинах «Светофора» по всей стране выявили рекордное количество нарушений.

Подробнее о проверках точек сети в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова