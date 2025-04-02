Двух жителей Севастополя осудили за незаконную добычу 16 тысяч мидий

В Севастополе осудили двух местных жителей за незаконную добычу 16 тыс. экземпляров мидий. Они причинили ущерб государству в размере более 350 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По установленным данным, в октябре 2024 года возле причала №103 в Нахимовском районе Севастополя фигуранты добывали мидии в период нереста. Они использовали самодельный скребок-сачок, который является средством массового истребления водных биоресурсов. После этого они погрузили мидии в автомобиль и попытались выехать с территории, но их задержали сотрудники пограничных органов. Добытые ресурсы подсудимые планировали отвезти в заранее арендованный цех для дальнейшей переработки, фасовки и продажи.

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил виновных к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск городской прокуратуры о взыскании с обвиняемых полной суммы ущерба.

Алина Зорина