Казанский аэропорт перешел на летнее расписание
Аэропорт Казани перешел на летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Казанский аэропорт перешел на летнее расписание
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В летний сезон авиакомпания Belavia два раза в неделю будет выполнять рейсы из Казани в Минск.
Также с 30 марта запустили регулярные рейсы узбекской авиакомпании Centrum Air в Ташкент.
Кроме того, авиакомпания «Аэрофлот» дважды в неделю начала осуществлять перелеты на остров Хайнань и Шанхай.