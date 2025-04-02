Аэропорт Казани перешел на летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский аэропорт перешел на летнее расписание

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский аэропорт перешел на летнее расписание

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В летний сезон авиакомпания Belavia два раза в неделю будет выполнять рейсы из Казани в Минск.

Также с 30 марта запустили регулярные рейсы узбекской авиакомпании Centrum Air в Ташкент.

Кроме того, авиакомпания «Аэрофлот» дважды в неделю начала осуществлять перелеты на остров Хайнань и Шанхай.

Дарья Сайфиева