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Краснодарец предстанет перед судом за оставление дочери на улице

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в оставлении в опасности своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел ночью 20 апреля 2024 года на улице Восточно-Кругликовской. Родители девочки, поссорившись, оставили ребенка с ограничениями здоровья вблизи пункта самовывоза, подвергнув опасности. Девочку заметили прохожие, которые обратились в правоохранительные органы.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Ранее аналогичное дело в отношении матери ребенка также было передано в суд. Родителей поставили на специализированный профилактический учет в органах опеки и попечительства.

Алина Зорина

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