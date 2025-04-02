Краснодарец предстанет перед судом за оставление дочери на улице

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в оставлении в опасности своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел ночью 20 апреля 2024 года на улице Восточно-Кругликовской. Родители девочки, поссорившись, оставили ребенка с ограничениями здоровья вблизи пункта самовывоза, подвергнув опасности. Девочку заметили прохожие, которые обратились в правоохранительные органы.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Ранее аналогичное дело в отношении матери ребенка также было передано в суд. Родителей поставили на специализированный профилактический учет в органах опеки и попечительства.

Алина Зорина