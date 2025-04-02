В горах Сочи объявили лавиноопасность

В горах Сочи выше 1,5 тыс. м над уровнем моря с 18:00 2 апреля по 18:00 5 апреля ожидается высокая лавиноопасность, сообщили в ФГБУ «СЦГМС ЧАМ». Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать меры предосторожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Спасатели советуют воздержаться от выхода в горы в снегопад и следить за изменением погоды. При движении по маршруту следует учитывать возможные зоны схода лавин: они наиболее вероятны на склонах крутизной более 30 градусов, лишенных растительности. При угле наклона выше 45 градусов лавины могут сходить после каждого снегопада.

Пересекать лощины с крутыми склонами не рекомендуется сразу после снегопада. На участках с наклоном от 20 градусов безопасное передвижение возможно лишь спустя два-три дня.

В случае схода лавины необходимо постараться уйти с ее пути в сторону, укрыться за скалой или деревом. Если снежный поток захлестнул, следует двигаться так, как при плавании, чтобы оставаться на поверхности. После остановки лавины необходимо расчистить пространство вокруг лица, сгруппироваться и сохранять спокойствие. Если поблизости слышны голоса спасателей, следует подавать сигнал.

Вячеслав Рыжков