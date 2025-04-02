Срок выдачи уведомления на региональный маткапитал на Кубани сократили вдвое

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о сокращении срока выдачи уведомления на региональный материнский капитал с 30 до 15 рабочих дней и уменьшении количества необходимых документов. Помимо этого, уменьшено количество документов, необходимых для получения выплаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Оптимизация механизма предоставления поддержки стала результатом участия региона в федеральном проекте «Государство для людей», цель которого — сделать взаимодействие граждан с органами исполнительной власти более простым и понятным.

Региональный материнский капитал предоставляется в рамках краевого проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». Выплату получают однократно на третьего и последующих детей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, газификацию дома, образование детей или их медицинскую реабилитацию.

В 2025 году размер регионального материнского капитала составляет 160,7 тыс. руб. С начала года этой мерой поддержки воспользовались более 1 тыс. семей. Всего с 2011 года региональный материнский капитал получили более 46,8 тыс. многодетных семей Краснодарского края.

Алина Зорина