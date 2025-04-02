На Ямале выявили нарушения безопасности на детских площадках
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) во время проверок в рамках акции «Безопасность детства» выявили объекты, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей. В число таких объектов вошли некоторые детские площадки, передает аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
В ходе мероприятий было обследовано 7779 объектов — проверками занимались сотрудники аппарата омбудсмена, сотрудники МЧС и МВД, волонтеры и другие. Они выявили 86 нарушений в следующих зонах
- Детские площадки (32 нарушения);
- Спортивные площадки (7);
- Парки и скверы (5);
- Недостроенные и заброшенные здания (3);
- Чердаки и подвалы (16);
- Пожароопасные места проживания семей (19).
Кроме того, были обнаружены единичные нарушения отсутствия освещения и травмоопасное состояние организованных и стихийно возникших мест зимнего отдыха детей. Устранением нарушений занимались участники акции.