Банк «Дом.РФ» принял заявки на турпроекты в ЮФО и СКФО на 13 млрд рублей

Банк «Дом.РФ» передал в Министерство экономического развития РФ проекты создания туристической инфраструктуры на Юге России стоимостью более 13,4 млрд руб. Эти проекты были отобраны в рамках конкурса, который проходил в течение года, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Юг России традиционно активно участвует в таких отборах. Доля проектов из этих регионов составила 32% от общего объема направленных на рассмотрение»,— рассказала директор подразделения «Туризм» Банка «Дом.РФ» Анна Маликова.

Анна Маликова добавила, что говорить о конкретных проектах пока рано, так как итоги отбора еще не подведены. Финансирование по льготной программе получат только те проекты, которые будут рекомендованы Министерством экономического развития. Среди заявленных — объекты в Каспийском кластере, курорте Архыз и проекты реконструкции санаториев в Ставропольском крае.

Николай Аксенов