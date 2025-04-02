Управление спорта в мэрии Белгорода возглавил президент федерации бодибилдинга

Руководителем управления по физической культуре и спорту в администрации Белгорода назначен президент региональной федерации бодибилдинга Сергей Алиев. Как сообщили в горадминистрации, господин Алиев уже приступил к исполнению новых обязанностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Алиев уже приступил к исполнению новых обязанностей

Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода Сергей Алиев уже приступил к исполнению новых обязанностей

Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

Сергей Алиев возглавляет федерацию бодибилдинга с 2014 года. В 2014–2022 годах он был ее учредителем. Ранее господин Алиев и сам выступал на соответствующих соревнованиях — стал победителем и призером семи субъектов РФ. Сейчас он является судьей на таких состязаниях. Также работает фитнес-тренером (более 15 лет), продает авторские курсы по фитнесу и развивает местную сеть фитнес-залов «Свой зал».

По данным Rusprofile, с сентября 2023 года управлением спорта руководил Евгений Ефимов, занимающий пост замглавы ведомства. Он приступил к исполнению новых обязанностей после увольнения Михаила Носкова, который был руководителем управления с июля 2016 года (с октября 2015 года — в статусе и.о., затем был утвержден в должности).

Алина Морозова