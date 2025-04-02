Экс-руководителя фирмы в Ялте будут судить за присвоение 1,7 млн рублей

Бывшего руководителя фирмы в сфере похоронного дела в Ялте будут судить за присвоение 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2020 году обвиняемый, занимая должность генерального директора, давал своим подчиненным указания выдавать ему наличные деньги, ссылаясь на нужды предприятия. Он получал эти средства из кассы. Также фигурант поручал своим сотрудникам выдавать подотчетные суммы денег, которые затем переводились на подконтрольные ему банковские карты.

Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина