На Ставрополье объем отгрузок товаров пищепрома вырос на 7%

За год объем отгрузок товаров пищевой промышленности в Ставропольском крае составил около 182 млрд руб., что на 7,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Особенно заметный рост зафиксирован в сегменте напитков — на 40,5 млрд руб., сообщает издание «Ставропольская правда» со ссылкой на министра экономического развития региона Антона Доронина.

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Налоговые поступления от пищевой промышленности увеличились до 19,2 млрд руб., что в 1,3 раза превышает показатели 2023 года. Отрасль обеспечивает работу для 48,2 тыс. человек — это 34% всех занятых в обрабатывающей промышленности края.

Среднемесячная заработная плата работников пищевой промышленности за январь-ноябрь 2024 года выросла на 23,6%, достигнув 62,2 тыс. руб. В регионе функционирует около 750 производственных предприятий в сфере пищевой промышленности, охватывающих 38 различных видов деятельности.

Николай Аксенов