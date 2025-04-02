Суд в Невинномысске рассмотрит дело о хищении 275 млн рублей у Сбера

Директор ООО «Шоколенд» Валерий Чернецов предстанет перед судом по обвинению в хищении более 275 млн руб. у Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Невинномысского городского суда Фото: сайт Невинномысского городского суда

Обвинительное заключение в отношении него по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ) направлено в Невинномысский горсуд.

По версии следствия, в период с 2019 года по 2021 год глава фирмы с целью хищения средств ПАО «Сбербанк» в Невинномысске заключил с банком кредитные договоры на сумму свыше 400 млн руб. при этом возвращать деньги и платить проценты по кредиту он не собирался.

«Для создания перед банком видимости улучшения финансового состояния и платежеспособности общества гендиректор предоставил в банк заранее подготовленные по его указанию аффилированным и подконтрольным ему лицом документы о внесении вклада в имущество, в связи с чем кредиторская задолженность фирмы уменьшилась. Во исполнение условий заключенных договоров банк перечислил на счет юридического лица денежные средства, часть из которых в сумме более 275 млн руб. была похищена обвиняемым», — отмечается в релизе.

Кроме того, коммерсанту вменяется в вину то, что он совершил ряд экономически невыгодных для фирмы сделок, выведя ее активы, что повлекло неспособность компании в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязательства по уплате налогов.

Михаил Волкодав