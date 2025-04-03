Крупный пермский поставщик лекарств увеличил выручку

АО «Пермфармация» (управляет сетью одноименных аптек в Перми) опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 2,5 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 18% (в 2023-м — 2,1 млрд руб.). При этом незначительно снизилась чистая прибыль компании — со 110,8 млн до 109,2 млн руб. (1,4%). Себестоимость продаж выросла на 23,6% и составила 1,9 млрд руб. против 1,5 млрд руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Пермфармация» — один из крупнейших в Перми оптовых поставщиков лекарственных средств, в том числе и для нужд льготных категорий граждан, управляет крупным складским комплексом и сетью одноименных аптек. Согласно Rusprofile, общество было зарегистрировано в 2005 году. Управляющей организацией числится ООО «Капитал-Ф», держателем реестра акционеров — ЗАО «Регистраторское общество “Статус”». По данным 2ГИС, на данный момент в Перми действуют 99 филиалов компании.