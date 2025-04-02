В КЧР «Кавказцемент» увеличил за год объемы продукции на 11%

АО «Кавказцемент» увеличил за год объемы продукции на 10,8%. Завод произвел 2 млн тонн цемента, что на больше показателей предыдущего года, а реализация продукции также увеличилась на 12,6%, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Богомазова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для поддержания темпов роста в 2025 году компания планирует сохранить текущие уровни производства при условии стабильности рынка. Сергей Богомазов отметил значительные инвестиции в модернизацию цехов и внедрение цифровых технологий, включая запуск замкнутого контура благодаря сепаратору на цементной мельнице № 1, установку новой линии паллетирования и обновление IT-инфраструктуры.

В 2024 году завод посетили около 280 студентов и школьников. Сергей Богомазов подчеркнул, что среди них были те, кто заинтересовался производством, и пятеро из них решили остаться работать на предприятии после практики.

Николай Аксенов