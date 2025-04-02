Дмитрий Артюхов поручил усилить уборку дорог в городах Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на совете глав муниципалитетов поручил им усилить уборку на дорогах и крышах после массовых жалоб жителей, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Он попросил глав лично проконтролировать вопросы уборки и безопасности улиц, а также отметил, что нужно грамотно выстроить коммуникацию с жителями. «Тема, которая сейчас беспокоит всех жителей Ямала — состояние дорог и тротуаров. Вижу большой поток жалоб из самых разных муниципалитетов. Понятно, когда приходит резкое потепление, невозможно сразу охватить все, но важно планировать эту работу. На днях скорая помощь не смогла приехать к месту вызова — на такие инциденты прошу реагировать незамедлительно»,— сказал господин Артюхов.

Также на совете обсудили меры социальной поддержки, которые были реализованы в регионе за год. Так, по программе «Ямал — территория детства», которая рассчитана до 2030 года, реализуется 60 мероприятий для детей, закупается врачебная техника в поликлиники, открываются математические классы и другое. Кроме того, в ходе встречи обсудили соревнования, которые будут проводиться на Ямале в этом году, и привлечение к спортивным мероприятиям ветеранов специальной-военной операции (СВО) с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Напомним, зимой Дмитрий Артюхов на заседании правительства поручил разобраться с инцидентами в сфере ЖКХ и проблемами уборки снега в регионе, потребовав особое внимание уделить Ноябрьску.

Ирина Пичурина