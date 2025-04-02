По итогам 2024 года более 151 тысячи жителей Кубани погасили налоговую задолженность

В Краснодарском крае по итогам 2024 года более 151 тыс. жителей региона полностью погасили налоговую задолженность. По состоянию на 1 марта 2025 года текущая задолженность и задолженность прошлых лет по имущественным налогам физических лиц в Краснодарском крае составляет 4,9 млрд руб. Как сообщает пресс-служба краевого УФНС, количество должников составляет порядка 1,1 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Срок уплаты имущественных налогов за 2023 год истек 2 декабря 2024 года. В случае просрочки на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщика образуется отрицательное сальдо, являющееся основанием для направления требования об уплате долга, отметили в ведомстве.

Сумма задолженности ежедневно увеличивается за счет начисления пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ. В УФНС напомнили, что неуплата налогов может привести к дополнительным расходам, включая судебные издержки, а также ограничительным мерам, таким как арест имущества и запрет на выезд за границу.

Вячеслав Рыжков