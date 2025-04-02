Ночью над Черноземьем сбили 89 БПЛА

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Россией 93 беспилотника, в том числе 87 над Курской областью и два над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков отдельно не прокомментировал атаки. В регионе с 23:07 1 апреля до 5:49 2 апреля действовала угроза удара БПЛА.

В Курской области опасность атаки дронов вводилась с 23:16 1 апреля до 5:42 2 апреля. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара по Курску был поврежден многоквартирный дом на улице Чехова. На его крышу упали обломки сбитого БПЛА и его двигателя.

Никто не пострадал. Ночью 60 жителей подъезда отселили на время работы пиротехников. К 2:00 специалисты завершили свою работу, взрывоопасных предметов не обнаружено. Курянам разрешили вернуться домой.

UPD: господин Хинштейн уточнил, что в результате падения обломков БПЛА был поврежден «незначительный участок» кровли и часть технического этажа над выходом из подъезда в МКД на улице Чехова. Также разрушения получили стекла в одной из квартир дома на улице Республиканская в облцентре. В Курском районе в поселке Маршала Жукова в трех многоэтажках выбиты окна, загорелись два автомобиля — пожар уже ликвидировали. В селе Верхнее Гуторово в одном из частных домовладений пострадали забор и две машины, в СНТ «Взлет» — фасады двух дачных домов.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова