В ДТП на Ставрополье пострадал 23-летний водитель и годовалый ребенок
В Минераловодском округе в результате ДТП пострадали два человека, включая годовалого ребенка. Авария произошла в поселке Анжиевский, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, 23-летняя водитель автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и врезалась в опору линии электропередачи. Оба пострадавших — водитель и ребенок — были доставлены в больницу с травмами.
Полиция сообщает, что водитель была пристегнута ремнем безопасности, а ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что помогло избежать более серьезных последствий. Установлено, что девушка начала водить 9 месяцев назад и один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
По факту ДТП проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.