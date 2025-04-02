В ДТП на Ставрополье пострадал 23-летний водитель и годовалый ребенок

В Минераловодском округе в результате ДТП пострадали два человека, включая годовалого ребенка. Авария произошла в поселке Анжиевский, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 23-летняя водитель автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и врезалась в опору линии электропередачи. Оба пострадавших — водитель и ребенок — были доставлены в больницу с травмами.

Полиция сообщает, что водитель была пристегнута ремнем безопасности, а ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что помогло избежать более серьезных последствий. Установлено, что девушка начала водить 9 месяцев назад и один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Николай Аксенов