Житель Тольятти попался на попытке подкупа судей

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1971 года рождения. Он подозреваемого по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу», сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, гражданин с августа по ноябрь 2024 года передавал посреднику частями 60 тыс. руб. Деньги предназначались для передачи сотрудникам мировых судов за назначение подозреваемому более мягкого наказания за совершенное административное правонарушение.

Взяткодатель не знал, что посредник действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— заявили в СУ СКР.

Алексей Алексеев