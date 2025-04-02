Работа гостиницы «Аэропорт» в Нижневартовске приостановлена из-за антисанитарии

Деятельность гостиницы «Аэропорт» в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) временно приостановлена на 80 дней из-за антисанитарии по решению суда, сообщили в региональном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка выявила серьезные нарушения санитарных норм в обслуживании жилых помещений. В частности, сотрудники не прошли профилактическую вакцинацию и медицинские осмотры, для них не проводились гигиенические воспитание и обучение. Администрация не следила за уборкой номеров и сантехники.

Суд признал управляющего гостиницей виновным по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Судебные приставы опечатали вход в гостиницу.

Напомним, в марте на 45 суток в Нижневартовске приостановили работу службы доставки еды «Классика Нижневартовска» после заражения сальмонеллезом восьми югорчан, которым после этого пришлось проходить лечение в стационаре.

Ирина Пичурина