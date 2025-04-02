В Уфе мастер завода обвиняется в нарушении требований охраны труда

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 39-летнего мастера производственного цеха ООО «Уфимский завод резервуарных и металлических конструкций». Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в октябре 2024 года мастер допустил слесаря по сборке металлоконструкций в состоянии опьянения до работы на листоправильном станке. В процессе металлическая заготовка сместилась и придавила ногу потерпевшего. Он скончался в больнице.

Фигурант уголовного дела признал вину.

ООО «Уфимский завод резервуарных и металлических конструкций», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2016 года в Уфе. Компания занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Владелец — ООО «Управление №14 "Востокнефтезаводмонтаж"». Выручка завода в 2023 году составила 92,39 млн руб., убыток — 2,57 млн руб.

Майя Иванова