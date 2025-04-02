Асфальтировка дороги в саратовской Поливановке начнется с середины апреля

В поселке Поливановка Саратова специалисты приступят к асфальтировке дороги по ул. Спортивная в середине апреля. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава города Михаил Исаев.

По словам господина Исаева, с середины этого месяца предстоит также заняться благоустройством территории вдоль трамвайных путей маршрута № 6. Соответствующее поручение дал губернатор Роман Бусаргин.

Также специалистам предстоит заасфальтировать дорогу по ул. Большой Дачный проспект в границах от ул. Мостовой до ул. Большая Лесопарковая. Михаил Исаев добавил: председатель комитета дорожного хозяйства Федор Котельников лично проконтролирует указанные работы.

Павел Фролов