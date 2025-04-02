Астраханский суд обязал администрации МО возместить ущерб почвам на 786 тысяч

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездное обследование и выявило признаки излива сточных вод на почву на участке ул. Красина в с. Капустин Яр Ахтубинского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы почвы и обнаружили в них превышения загрязняющих веществ. Площадь загрязнения составила 144 кв. м. Выяснилось, что за содержание указанного участка ответственны администрации Ахтубинского района и ЗАТО Знаменск.

Причиненный почвам вред управление оценило в 786 тыс. руб. Надзорное ведомство предъявило ущерб администрациям для добровольной оплаты, но там требования проигнорировали.

После этого управление попросило Арбитражный суд Астраханской области обязать администрации возместить ущерб. Суд в полном объеме удовлетворил требование.

По решению суда администрации должны засыпать канаву и утилизировать загрязненный грунт в течение семи месяцев. В законную силу судебное решение не вступило.

Павел Фролов