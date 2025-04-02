В «тюменской матрешке» жители застраховали жизни на 50 млн рублей за год

Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО-Югра и ЯНАО) в 2024 году потратили свыше 50 млн руб. на добровольное страхование жизни — сборы в этом сегменте выросли в 3,5 раза, передает Уральское ГУ Банка России по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Увеличение произошло за счет рекордного роста продаж полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни. Во втором полугодии доходность по краткосрочным договорам страхования жизни была сопоставима с банковскими депозитами, что повлияло на повышенный спрос потребителей.

Всего в прошлом году жители этих регионов заключили почти 4 млн договоров по различным видам страхования на сумму 84 млрд руб. По сравнению с 2023 годом объем страховых премий вырос на 80%. Драйвером роста также стало автокаско: премии достигли 5,7 млрд руб., что больше показателей 2023 года на 23% — жители активно страховали и новые, и подержанные машины, что связано с ростом цен не только на автомобили, но и на запчасти и услуги автосервисов.

Выплаты по всем видам страхования в регионе за этот период более чем в два раза и составили 55 млрд руб., из которых более 70% пришлось на сегмент добровольного страхования жизни.

Напомним, за девять месяцев 2024 года в Свердловской области сборы премий по всем договорам страхования выросли на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ирина Пичурина