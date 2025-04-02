Днем 2 апреля на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 15 до 20 градусов выше нуля. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный со скоростью 5—10 м/с, днем местами его порывы могут достигать 13 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается +20 градусов и небольшой дождь

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается +20 градусов и небольшой дождь

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани днем температура составит от 17 до 19 градусов выше нуля. Также местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, местами с порывами до 13 м/с.

Артём Дергунов