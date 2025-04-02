В Ульяновске возбудили уголовное дело за попытку подкупа полицейского

В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении пассажира поезда, попытавшегося дать взятку сотруднику транспортной полиции за непривлечение его к ответственности (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) . Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.

По данным следствия, 25 марта 2025 года 47-летний житель, будучи задержанным в здании железнодорожного вокзала «Ульяновск-Центральный» за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, попытался уйти от ответственности и с этой целью передал сотруднику транспортной полиции взятку в сумме 30 тыс. руб. Полицейский от незаконного денежного вознаграждения отказался и зафиксировал факт дачи взятки.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Андрей Сазонов