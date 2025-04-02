В Оренбурге руководство фирмы подозревается в сокрытии от налоговой 3,7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о сокрытии от налоговой службы свыше 3,7 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). В преступлении подозреваются должностные лица местной коммерческой организации. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что подозреваемые знали, что с их компании принудительно взыскивалась задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, и с сентября 2024-го года по февраль 2025 годов они произвели расчеты через третьих лиц и скрыли от фискального органа указанную сумму. Расследование продолжается.

Георгий Портнов