Жителей Сочи предупредили об усилении ветра

Сегодня, 2 апреля, утром и днем на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление южного, юго-восточного ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Порывы ветра достигнут 15–17 м/с. Также в горах Сочи сохраняется лавиноопасность на отметках выше 1 тыс. м.

Все городские службы, по распоряжению главы города Андрея Прошунина, переведены на усиленный режим работы. Жителям и гостям Сочи рекомендуют следовать всем необходимым мерам предосторожности: не проводить время у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Алина Зорина