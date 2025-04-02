В Саратове глава УК ждет суда за мошенничество и травмы детей от схода наледи

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и оказании услуг в сфере ЖКХ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), в отношении 34-летнего жителя региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года фигурант, являясь руководителем управляющей организации, которая обслуживает многоквартирные дома на улицах Вольская и Соколовогорская в Саратове, похитил свыше 1,3 млн руб. Речь идет о денежных средствах, которые собственники жилых помещений перечислили в качестве оплаты услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества.

С декабря 2023 года по март 2024 года фигурант, являясь директором управляющей компании, бездействовал в части оказания услуг надлежащего качества по текущему содержанию, техобслуживанию дома на ул. Вольская. Мужчина проигнорировал своевременную организацию очистки кровли здания от снега и наледи, а также ограждения опасных участков сигнальными лентами. Днем 21 марта минувшего года двое несовершеннолетних получили телесные повреждения в результате схода снежной массы и льда с крыши четырехэтажного дома. Причем один из пострадавших получил тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Октябрьского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов