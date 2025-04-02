Гидрометцентр ожидает температуру выше нормы с апреля по сентябрь

Почти во всех российских регионах с апреля по сентябрь прогнозируется температура около и выше нормы, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, большую часть этого периода ожидается дефицит осадков на севере европейской части России и в Якутии.

Синоптик рассказал, что на юге Центрального Черноземья, в Краснодарском крае, Ставрополье и Ростовской области прогнозируется как температура выше нормы, так и дефицит осадков. «В большинстве месяцев в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на севере Урала и Сибири и на западе Якутии прогнозируется, преимущественно, класс температуры выше нормы»,— добавил господин Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 2 апреля, в Москве будет 9–11°C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь (в Подмосковье 7–12°C). 3 апреля в столице потеплеет до 11–13°C, преимущественно без осадков (по области 8–13°C).

Глава Гидрометцентра не исключал, что 2025 год может войти в пятерку наиболее теплых в истории. Роман Вильфанд также предупреждал, что из-за глобального потепления зимы в России могут стать короче.