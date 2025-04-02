Новокузнецкие хоккеисты до минимума сократили отставание в серии плей-офф ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» до минимума сократил свое отставание от магнитогорской «Магнитки» в первом раунде плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Пятый матч серии до четырех побед состоялся 1 апреля в «южной столице» Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Хозяева уверенно победили со счетом 4:0, забивая в каждом из периодов. На матче был установлен новый рекорд посещаемости ВХЛ в этом сезоне, игру с трибун посмотрели 6654 зрителя.

Несмотря на вторую подряд победу «Металлурга», «Магнитка» по-прежнему ведет в серии (3:2). Теперь команды встретятся в Магнитогорске 3 апреля.

Валерий Лавский