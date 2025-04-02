Двое взрослых и 12-летний ребенок погибли при пожаре в Красноярском крае

Три человека погибли при пожаре в городе Заозерный Красноярского края. Инцидент произошел сегодня в 4:21 по местному времени. Серди погибших — мальчик 12 лет и двое взрослых, сообщает ГУ МЧС региона.

Площадь возгорания составила 36 кв. м. СУ СКР региона возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По предварительным данным, накануне к хозяину дома в гости пришел брат с племянником. Взрослые распивали спиртные напитки. Основная версия пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Александра Стрелкова