Омский «Авангард» потерпел первое поражение в плей-офф КХЛ

После четвертого матча между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) счет в серии стал 3:1 в пользу сибиряков. Команды встретились в Омске 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Хозяева повели уже на второй минуте после броска Семена Чистякова. Но удержать победный счет «Авангарду» не удалось. В третьем периоде гости поразили ворота омичей трижды, установив окончательный счет — 1:3.

Команды переезжают в Магнитогорск, где встретятся 3 апреля. Напомним, что «Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Валерий Лавский