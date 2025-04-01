Житель Лабинского района предстанет перед судом за взятку полицейскому

Прокуратура Кошехабльского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Лабинского района. Мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, в декабре 2024 года обвиняемый, предполагая, что будет привлечен к административной ответственности за перевозку древесины без документов о ее происхождении, предложил сотруднику полиции 20 тыс. руб. за освобождение от наказания. Правоохранитель сообщил об этом, после чего действия взяткодателя были пресечены.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

Алина Зорина