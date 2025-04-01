Экс-гендиректор компании в Сочи осужден за присвоение 865 тысяч рублей

Центральный районный суд Сочи приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего гендиректора компании Максима Юртаева за присвоение 865 тыс. руб., полученных от владельцев маломерных судов за стоянку в морском порту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Согласно материалам дела, с апреля 2019 по август 2022 года фигурант, занимая должность руководителя организации, систематически присваивал деньги, которые владельцы маломерных судов вносили за стоянку во внутренней гавани морского порта Сочи. Собственники яхт «Кайман», «Майами», «Вегас» и других плавсредств ежемесячно платили от 10 до 30 тыс. руб.

Уточняется, что подсудимый не вносил эти суммы ни в кассу, ни на расчетный счет предприятия, а распоряжался ими по своему усмотрению. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и выразил раскаяние.

При рассмотрении дела суд учел, что в марте 2024 года Максим Юртаев уже был осужден за аналогичное преступление к условному сроку лишения свободы на три года с испытательным периодом на тот же срок. Также с осужденного взыскана сумма в размере 865 тыс. руб. в счет возмещения имущественного вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

Анна Гречко