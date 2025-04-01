«Россети Тюмень» направили 5 млн на ремонт высоковольтной ЛЭП на Ямале

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Губкинская – Новогодняя 1,2» в Ямало-Ненецком автономном округе. Объект питает Губкинское, Вынгаяхинское и Новогоднее месторождения, которые разрабатывает «Газпром». На проведение работ энергокомпания направила свыше 5,2 млн рублей.



В ходе капремонта энергетики установили 135 новых изоляторов и 4 заземляющих устройства, а также переставили 32-метровую опору на новый фундамент из 8 железобетонных свай. Для доставки персонала и оборудования в труднодоступную местность были обустроены зимники протяженностью почти 6 км. К работам привлекались 12 специалистов и 7 единиц техники, в том числе бульдозер, автокран и сваебойная машина. Во время технических мероприятий электроснабжение шло непрерывно по обводной схеме с применением мобильной быстровозводимой опоры.

Ремонт линии «Губкинская – Новогодняя 1,2» прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Своевременные работы повысили надежность электроснабжения ряда крупных нефтегазоконденсатных месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.

АО «Россети Тюмень»