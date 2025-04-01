В Сочи 78% сделок с новостройками пришлось на однокомнатные квартиры

Однокомнатные квартиры заняли 78% рынка первичной недвижимости Сочи в феврале 2025 года, при этом треть всех покупателей — жители Москвы. По информации департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия», двухкомнатные апартаменты заняли второе место с долей 12%, студии — 7%, а трехкомнатные квартиры — 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия». Фото: ФД «Неометрия».

Основными приобретателями жилья в городе-курорте выступают москвичи (33%) и жители Краснодарского края (23%). Покупатели из Санкт-Петербурга составляют 6% от общего числа, по 4% приходится на Татарстан и Нижегородскую область. Также недвижимостью в Сочи интересуются жители Челябинской, Калужской, Свердловской, Курганской областей и Пермского края (по 3%). Оставшиеся 15% сделок совершили граждане из других регионов России.

«Традиционно большая часть покупателей жилья в Сочи — жители других регионов и городов, в первую очередь Москвы. Недвижимость здесь пользуется популярностью в том числе за счет инвестиционной привлекательности города-курорта. Клиенты выбирают квартиры в Сочи не только для отдыха и проживания, но и с целью сохранить и приумножить свои сбережения»,— отметила директор департамента аналитики и ценообразования федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае стоимость «квадрата» в новостройке выросла на 14% за год. Цена по состоянию на февраль 2025 года составила 192,9 тыс. руб.

Анна Гречко