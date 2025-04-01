В Орловской области инфляция в феврале составила 10,26%

Годовая инфляция в Орловской области в феврале 2025 года составила 10,26% по сравнению с февралем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Орелстата, индекс потребительских цен в феврале равнялся 100,46% по отношению к предыдущему месяцу, по отношению к декабрю 2024-го — 101,06%.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,73%, с конца прошлого года — на 0,95%, непродовольственные — на 0,17% и 0,29%. Стоимость услуг выросла на 0,52% к январю 2025 года и на 2,38% к декабрю 2024-го.

По данным регионального отделения Центробанка, динамика цен на рынке услуг объясняется возросшими издержками организаций сферы бытового обслуживания на оплату труда, аренду и расходные материалы. На стоимость продуктов также повлияло увеличение затрат производителей — на выпуск товаров, упаковку, логистику и зарплату.

В январе инфляция в Орловской области равнялась 10,02%.

В Белгородской области годовая инфляция в феврале составила 9,68%, в Воронежской — 11,52%, в Курской — 10,6%, в Липецкой — 10,39%.

О снижении темпов кредитования бизнеса в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова