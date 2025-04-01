В Краснодаре запустили общественный транспорт с символикой 80-летия Победы

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (КТТУ) выпустило на городские маршруты более 150 единиц общественного транспорта, украшенного символикой 80-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Шесть трамваев, шесть троллейбусов и два автобуса получили официальный логотип юбилея — изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» работы Евгения Вучетича, а также поздравление с праздником. На остальных транспортных средствах аналогичная символика нанесена на окна.

Оформленный транспорт будет курсировать по городу до конца 2025 года.

Нурий Бзасежев