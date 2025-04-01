Врио свердловского губернатора Денис Паслер посетил УГГУ

Врио губернатораСвердловской области Денис Паслер совершил визит в Уральский государственный горный университет (УГГУ) в Екатеринбурге, сообщил департамент информационной политики региона. Он является выпускником этого вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер (в центре)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Денис Паслер (в центре)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Он посетил научно-исследовательский лабораторный центр УГГУ и открыл XXIII научно-образовательный форум «Уральская горнопромышленная декада – 2025», на котором собрались представители органов власти и крупнейших производств, ведущих ученых и экспертов России и зарубежья. Он заявил о значимости форума для развития горнодобывающей отрасли и экономики Свердловской области и подчеркнул, что форум способствует установлению полезных деловых контактов и укреплению профессионального сотрудничества. «Такой представительный состав позволяет обсудить ключевые тенденции развития отрасли, в конструктивных дискуссиях выработать действенные решения, большинство из которых успешно применяется на практике»,— сказал господин Паслер.

Напомним, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в пятницу, 28 марта, прибыл в Екатеринбург, где его представили членам правительства региона, депутатам заксобрания и главам муниципалитетов. Господин Паслер подчеркнул, что знаком со многими участниками церемонии, и призвал быстро включиться в совместную работу.

Ирина Пичурина