В Краснодаре перенесут трамвайную остановку «Городской Сад» с 1 апреля

В Краснодаре с 1 апреля 2025 года временно изменится расположение трамвайной остановки «Городской Сад» в направлении Кооперативного рынка. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться между улицами Пушкина и Советской, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Перенос остановочного пункта вызван необходимостью проведения ремонтных работ трамвайных путей по ул. Коммунаров. В рамках реконструкции планируется замена рельсов и шпал на указанном участке.

Новая схема движения начнет действовать с 6:00 по мск 1 апреля и продлится до завершения ремонтных работ. Для получения дополнительной информации пассажиры могут обращаться по телефону: (861) 262-51-15.

Анна Гречко